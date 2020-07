L'Inter stringe per Kumbulla: sul piatto il prestito di Salcedo e il giovane Vergani

L'Inter stringe per Marash Kumbulla. Anche grazie a due giovani: secondo quanto riferito da Tuttosport, la società nerazzurra, al momento in vantaggio sulla Lazio per il difensore classe 2000, starebbe lavorando con l'Hellas sulle contropartite tecniche. Nello specifico, oltre a lasciare un altro anno a Verona il giovane Eddy Salcedo, l'Inter potrebbe mettere sul piatto il giovane Edoardo Vergani, classe 2001, per avvicinare la valutazione di 30 milioni di euro fatta dal club scaligero.