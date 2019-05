L'Inter su Van de Beek. Ausilio e Marotta faranno un tentativo

© foto di Insidefoto/Image Sport

Non solo Godin (già nerazzurro) e Danilo (trattativa col City già abbozzata). Tra i nomi di mercato in ottica Inter c'è anche il gioiello dell'Ajax, Donny Van de Beek. Piero Ausilio - sottolinea il Corriere dello Sport - è volato a Londra anche martedì per vederlo (in occasione di Tottenham-Ajax di Champions), ma soprattutto per capire la fattibilità dell'operazione. Il centrocampista - si legge - piace parecchio anche al PSG (che ha tanti soldi da investire più dell'Inter), ma Marotta e Ausilio ci proveranno e il suo nome va aggiunto a quello degli altri giocatori di spessore che sono stati contattati.