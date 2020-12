L'Inter sulle tracce di Nacho del Real Madrid: il centrale è in scadenza nel 2022

vedi letture

Secondo quanto riporta Bernabeu Digital, ci sarebbe anche l'Inter sulle tracce di Nacho Fernandez. Il centrale è in scadenza nel 2022 col Real Madrid e sarebbe un nome caldo per il mercato italiano. Non solo: ci sarebbero anche altre società sul giocatore iberico in Italia ma l'Inter lo vorrebbe e seguirebbe con attenzione.