L'Inter tiene palla ma non tira in porta: 0-0 col Bologna all'intervallo

Zero reti al Dall'Ara alla fine del primo tempo di Bologna-Inter

Tanta Inter, almeno in teoria. Ma è il Bologna ad avere le occasioni più ghiotte, e non è un caso. Fatto sta che il primo tempo della gara tra rossoblù e nerazzurri si chiude sullo 0-0. La squadra di Spalletti tiene quasi sempre il pallino del gioco, chiude al 72% per quanto riguarda il possesso palla (con picchi oltre il 75%), ma va negli spogliatoi con zero tiri in porta all'attivo (frutto anche di una certa imprecisione). In sintesi: tanti passaggi, molto fraseggio a centrocampo, nessun pericolo concreto per la porta difesa da Skorupski. In questo spartito tattico abbastanza ben definito, il Bologna ha lo spazio per giocare la sua partita: si chiude e riparte. Sfiorando anche il vantaggio a inizio gara con una zuccata di Helander, sulla quale è bravo Handanovic a respingere di riflesso. Inter orfana, e si vede, di Icardi, con Keita a interpretare in modo atipico il ruolo di prima punta, svariando fin troppo sul fronte offensivo, senza dare riferimenti alla difesa avversaria, ma anche ai suoi compagni.