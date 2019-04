L'Inter torna a sorridere con Icardi: 2-0 a Marassi all'intervallo. Genoa in 10

© foto di www.imagephotoagency.it

L’Inter torna a sorridere, con Mauro Icardi al centro dell’attacco. I nerazzurri chiudono sul risultato di 2-0 il primo tempo a Marassi contro il Genoa: a segno Gagliardini e proprio il numero 9. Grande attesa per il ritorno di Icardi, bersagliato praticamente da tutto lo stadio, chi per avversità naturale (i tifosi del Genoa) chi per le vicende recenti (quelli dell’Inter). La risposta arriva in campo, dove l’argentino è stato tra i migliori in campo finora: bel velo (come Perisic) sul gol di Gagliardini arrivato dopo un cross teso di Asamoah. Poi un palo colpito a tu per tu con Radu, che sa tanto di gol mangiato e racconta la voglia che aveva Icardi di sbloccarsi. E infine l’urlo liberatorIo: a cinque minuti dall’intervallo, Romero trattiene vistosamente l’ex Samp in area, pochi dubbi: rosso per il difensore del Genoa, rigore per l’Inter. Dal dischetto si presenta, dopo essersi conquistato la battuta, proprio Icardi, che apre il destro e spiazza Radu.