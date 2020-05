L'Inter torna ad allenarsi da martedì: sedute individuali nel rispetto delle direttive

Da martedì i calciatori dell'Inter cominceranno ad allenarsi ad Appiano Gentile, con sedute individuali nel rispetto della direttiva del Viminale. La comunicazione, riporta Sky Sport, è arrivata dal club nerazzurro: per mantenere il distanziamento sociale, saranno accessibili solo i 4 campi del centro sportivo (di routine sanificato da febbraio) per gruppi scaglionati di 3-4 giocatori, con il minimo presidio sanitario e tecnico necessario, in linea di massima un medico e un preparatore. I calciatori all'estero sono rientrati in Italia, da ultimo Sanchez che concluderà domani l'isolamento domiciliare