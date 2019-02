L'Inter torna vincente a San Siro: 2-1 sulla Sampdoria, decide Nainggolan

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

L'Inter vince anche senza Icardi: Sampdoria battuta 2-1. A segno D'Ambrosio e Nainggolan, inutile il pari di Gabbiadini.

Inter-Sampdoria dura cinque minuti. In cui vincono i nerazzurri: a San Siro succede tutto dal 73' al 78'. D'Ambrosio apre le marcature, Gabbiadini entra e pareggia, Nainggolan certifica il feeling ritrovato col pubblico milanese segnando il gol che vale tre punti d'oro. Dopo due risultati deludenti (pareggio col Sassuolo e sconfitta col Bologna), l'Inter torna a trionfare tra le mura amiche, meritando il risultato con una prova di carattere. Buona partita della Sampdoria, che resta in gara fino all'ultimo ma non riesce a trovare il colpo del pareggio. Con questo risultato, i nerazzurri tengono il +4 sul Milan. Sugli spalti, anche Mauro Icardi e Wanda Nara: l'ormai ex capitano interista ha applaudito i compagni. Da segnalare anche la standing ovation di San Siro per Radja Nainggolan.

INTER SENZA ICARDI E CON CINQUE CAMBI-

Ancora privo di Mauro Icardi, comunque presente a San Siro in compagnia di Wanda Nara, Luciano Spalletti opera cinque cambi rispetto alla formazione che ha battuto 1-0 il Rapid in Vienna. In difesa tornano D'Ambrosio, Skriniar e Asamoah. A centrocampo ecco Brozovic e Gagliardini al posto di Vecino e Borja Valero. Confermato in blocco l'attacco, con Lautaro centravanti al posto dell'ex capitano.

SAMP CON SAPONARA E DEFREL -

Tre cambi invece per Marco Giampaolo rispetto all'undici che ha perso in casa col Frosinone. Si rivede Lorenzo Tonelli al centro della difesa con Andersen, la fascia sinistra torna di competenza di Murru. Saponara vince il consueto ballottaggio con Ramirez sulla trequarti. In attacco torna titolare Gregoire Defrel al posto di Gabbiadini.

OCCASIONE TORO, SAMP IN PALLA -

Pronti via, Lautaro ha l'occasione per sbloccare la gara. A tu per tu con Audero, il giovane attaccante dell'Inter si fa però ipnotizzare dall'altrettanto giovane portiere blucerchiato, che senza difficoltà neutralizza la sua occasione. Grande equilibrio in campo: la Sampdoria tiene bene e rintuzza le offensive nerazzurre, ripartendo all'occasione. Da segnalare Nainggolan, abbastanza avulso dal gioco dei suoi, che tendono a privilegiare il tocco lungo in verticale rispetto al fraseggio col belga.

TANTI GIALLI, BRIVIDO NINJA -

È proprio l'ex Roma, però, a rendersi pericoloso quando si avvicina a Lautaro. Appoggio del centravanti argentino, sinistro al volo del Ninja, palla che sibila alla destra della porta difesa da Audero, immobile nell'occasione. Gara nervosa: alla mezz'ora di gioco gli ammoniti sono già quattro, di cui tre nelle fila dell'Inter.

NEGLI SPOGLIATOI DOPO IL GOL NON CONVALIDATO -

Ultima occasione ancora di marca Inter, con Skriniar che batte Audero dopo assist di D'Ambrosio. Si fa fatica a parlare di gol annullato: il gioco era già fermo al momento del calcio del difensore slovacco, per posizione di fuorigioco del terzino nerazzurro. 0-0 al 45': bene la Sampdoria a livello di gioco, meglio l'Inter dal punto di vista delle occasioni, comunque non finalizzate. Dato positivo: si tratta del 20° primo tempo senza gol subiti in stagione per Spalletti & co. Meglio di niente.

SUBITO SAMP, POI SUCCEDE DI TUTTO -

Una palla gol per l'Inter aveva aperto la partita, una palla gol per la Samp apre il secondo tempo. Imbucata per Defrel che arriva in porta, Handanovic respinge. Al 53' grandissima occasione per padroni di casa: cross teso di Perisic dalla sinistra, Murru buca e Lautaro devia in maniera fortunosa verso la porta avversaria. Ne nasce un flipper, con lo stesso Murru che mura Gagliardini, potenzialmente beffardo per gli ospiti. Lo risolve Audero, che si allunga a sinistra e mette a terra il pallone. Sarebbe stato materiale per Mai dire gol.

TRE GOL IN CINQUE MINUTI -

Al 73' la partita accelera all'improvviso. Ci pensa D'Ambrosio, a sbloccarla: incursione dalla sinistra di Perisic, cross in mezzo, nessuno respinge. Sul pallone piomba il terzino, che buca un Audero ormai superato dalla sfera. Giampaolo corre ai ripari: dentro Gabbiadini per Saponara. E fa bene: neanche il tempo per l'Inter di festeggiare, che l'ex Southampton trova il pareggio. Dormita in area di Skriniar, Gabbiadini ringrazia e spara alle spalle di Handanovic. Passano due minuti e arriva il terzo gol della gara. L'Inter si porta di nuovo avanti, questa volta con Nainggolan, che riceve al limite sugli sviluppi di un corner e batte Audero, impallato da Skriniar che però è in posizione regolare.

APPLAUSI DI ICARDI, STANDING OVATION PER NAINGGOLAN -

Cuore di capitano, Icardi applaude i suoi compagni sia sull'1-0 che sul 2-1. Tutto San Siro, invece, applaude Nainggolan: decisivo, al di là del gol, con un ottimo secondo tempo. La gara finisce con gli assalti della Sampdoria, che senza troppa organizzazione e lucidità prova a farsi viva dalle parti del capitano (quello nuovo) dell'Inter, ma senza risultati. Qualche borbottio del pubblico per i 5 minuti di recupero assegnati dal direttore di gara, in cui gli ospiti falliscono l'assalto finale.

Il tabellino -

INTER-SAMPDORIA 2-1

(73' D'Ambrosio, 78' Nainggolan; 76' Gabbiadini)

Ammoniti: 17' D'Ambrosio, 24' Perisic, 31' Skriniar nell'Inter. 28' Linetty nella Sampdoria.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Dalbert; Gagliardini (dal 59' Joao Mario), Brozovic; Politano (dal 68' Candreva), Nainngolan (dall'89' Vecino), Perisic; Lautaro Martinez. Allenatore: Luciano Spalletti.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski (dall'81' Sala), Andersen, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal (dall'81' Vieira), Linetty; Saponara(dal 75' Gabbiadini); Quagliarella, Defrel. Allenatore: Marco Giampaolo.