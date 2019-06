© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauro Icardi è tranquillo. Vuole restare all'Inter e, nonostante la volontà del club di cederlo il prima possibile per far spazio a un altro centravanti, non ha alcuna intenzione di indietreggiare. Anche la prima richiesta di incontrare direttamente il presidente Steven Zhang per parlare della sua posizione, scrive il 'Corriere dello Sport', è stata ormai archiviata: perché Icardi fa sapere di non aver nulla da chiarire, ha un contratto e dopo le vacanze vuole partire per il ritiro, il prossimo 7 luglio.