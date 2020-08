L'intermediario di Mykolenko: "Non ci sono i presupposti per il suo approdo al Napoli"

Stefano Antonelli, intermediario insieme a Fabio Parisi per il possibile approdo in Italia dell'esterno mancino della Dinamo Kiev Vitalj Mykolenko, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del futuro del calciatore, accostato non solo agli azzurri ma anche alla Juventus: " E' un giocatore di altissimo livello. Ne ho parlato con Paratici, ha il deterrente che è un extracomunnitario, ma al primo step per i campionati che contano, diventa un giocatore da grandissimo club. Con Giuntoli ne parla il mio socio che è Fabio Parisi, il rapporto col Napoli è bello, di comuni obiettivi, cerchiamo sempre di fare il meglio. Ha un costo non da alternativa ma da titolare, è un extracomunitario, è normale che piace. Ad oggi non ci sono i presupposti per andare al Napoli".