L'intervento di Leiva e le gare ravvicinate: Cataldi dovrà ripagare la fiducia della Lazio

Se una società ha fiducia in una persona, o in questo caso di un calciatore, si vede dalle piccole cose. Per esempio, se ti scelgono come primo protagonista per l'esordio in diretta radio di un appuntamento che diventerà quotidiano durante l'attuale quarantena, allora significa che ti stimano. A maggior ragione se con la stessa società già da un anno hai trovato l'accordo per un rinnovo quinquennale di contratto, non ufficializzato ma messo già nero su bianco. Ecco, i due aspetti insieme testimoniano quanto la Lazio abbia riposto la propria fiducia in Danilo Cataldi. "C'è un affetto particolare, siamo un gruppo unito. Mi mancano molto i compagni e lo staff. Sappiamo in che direzione dobbiamo andare e ci faremo trovare pronti, lotteremo fino alla fine", ha dichiarato ieri il centrocampista romano, che a 25 anni, dopo tanti alti e bassi, ha trovato il suo punto d'equilibrio. È maturo, non più acerbo, ed è considerato, anche in vista del prossimo anno, il vice-Leiva. Che al momento sta continuando il protocollo di riabilitazione dopo l'operazione di artroscopia al ginocchio (cartilagine infiammata) dello scorso 4 aprile.

Non ha ancora ripreso a correre, fa esercizi di mobilità con apparecchi ad hoc Leiva, che dovrebbe farcela a rientrare se la Serie A dovesse ripartire i primi di giugno. Per l'età, la posizione che occupa e il sopracitato intervento chirurgico, il brasiliano difficilmente riuscirà a garantire la continuità in campo ogni tre giorni, considerando anche le alte temperature dell'estate italiana. Inzaghi lo dovrà centellinare, evitando ricadute più pesanti. Per questo, nelle 12 giornate che mancano per completare il campionato (se dovesse finire, va sempre ricordato), tante responsabilità saranno nei piedi di Cataldi, che ora più che mai deve dimostrare di meritarsi la fiducia che la società, i compagni e i tifosi hanno riposto in lui.