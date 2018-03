L'inutilità del giudice di porta nell'epoca del VAR

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

La Lazo vince, ma Simone Inzaghi ha da protestare e forse anche rimpiangere il VAR. Al Milan si strozza subito la gioia in gola per l’immediato pareggio di Danny Welbeck: molto generoso, molto dubbio, probabilmente inesistente. Assegnato per decisione dell’arbitro di porta. L’addizionale, quello che il Video Assistant Referee è destinato a far scomparire. Una figura introdotta propria in Europa League, stagione 2009-2010. Una figura che, anno dopo anno, errore dopo errore, ha dimostrato di essere inutile, se non dannosa. Con un tocco di surrealismo, tornando ad Arsenal-Milan: nell’epoca del VAR, chiunque ha potuto vedere e rivedere in pochi minuti l’azione, valutare che la caduta di Welbeck fosse a dir poco accentuata, se non proprio auto-provocata. Chiunque, tranne l’arbitro. E l’inutile giudice di porta.