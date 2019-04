L'inversione a U di Spalletti: Icardi vale più di Messi e CR7

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Qual è la fiction? Quella creata e montata ad arte dai giornalisti, oppure quella che Spalletti ha nella testa, da domenica sera in poi? "Mediare per far giocare Icardi è umiliante", è stata la frase clou del dopopartita dell'allenatore, con Marotta che aveva fatto di tutto per smorzare i toni prima della gara. L'allenatore voleva stravincere, pur perdendo sul campo. "Si può pregare un attaccante?" l'altra domanda che non aveva avuto risposta, perché probabilmente c'era già, implicita. Il problema è che la zona Champions è troppo importante per l'Inter, Icardi è comunque un valore tecnico e un asset economico per i nerazzurri. La malagestione della faccenda potrebbe portare a due grossi problemi: l'argentino che vale molto meno di prima, altro che 110 milioni di euro - anche per le richieste di ingaggio faraonico - e un danno dal mancato arrivo al quarto posto che porterebbe via almeno altri 50 milioni. Un enormità che Spalletti non può permettersi di reggere.

Perché sì, poi c'è la possibilità mobbing, vari ed eventuali ulteriori passaggi per non finire mai la telenovela. Ma sono questioni secondarie: domenica, per la prima volta, l'oste ha detto che il suo vino è cattivo, un autogol di dimensioni epocali. Che Icardi non vale Messi e Cristiano Ronaldo, perché solo loro due fanno la differenza. Un ragionamento che può essere condivisibile, ma non fatto da chi dovrebbe gestirlo, quel talento. L'inversione a U di oggi è data da una molteplicità di fattori, prima di tutte la telefonata di Zhang a Spalletti per far capire che, forse forse, non è il caso. Il passaggio in conferenza non è banale: "Se messo da solo Icardi non vale niente, se ha la squadra dietro vale più di Messi e Ronaldo insieme".

D'altro canto c'è il comunicato della Curva Nord che scarica completamente Icardi. Una questione di vecchie ruggini, sopite sin dai tempi di una partita con il Sassuolo e dell'autobiografia. " Bisogna solo fare il bene dell'Inter. In ogni momento, noi pagati da questa società, dobbiamo stare dalla parte dell'Inter fino a che rimarremo qui. Tutto il resto è noia", il commento di Spalletti. Che, probabilmente, negli ultimi tempi non ha esattamente fatto così.