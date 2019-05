L'inversione a U di Wanda. Dalla guerra aperta alla sicura permanenza

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

C'è stato un momento, a fine marzo, in cui Wanda Nara ha cambiato atteggiamento. Basta guerra aperta, fine ai messaggi al vetriolo, stop alle supposizioni sull'addio di Mauro Icardi, sebbene da più parti confermano un finale già scritto. L'ex capitano dell'Inter se ne andrà, dovesse arrivare un'offerta congrua. Dove importa poco, potrebbe finire pure alla Juventus - e sarebbe paradossale - sebbene lo scambio con Paulo Dybala sia oramai ghiacciato. L'avventura di Icardi sembra ai titoli di coda, eppure il proprio agente/moglie continua a negare l'evidenza, sottolineando come "Icardi voglia rimanere altri 150 anni".

L'inversione di tendenza si inserisce in un clima complicato tra la dirigenza - nelle sue varie anime - e l'allenatore, con conseguente riflesso sui compagni di squadra. L'Inter è un cantiere, Spalletti è sempre più vicino all'uscita nonostante un terzo posto relativamente vicino (e 28 milioni di euro lordi rimanenti per i prossimi due anni, fra lui e lo staff), Ausilio ha dodici mesi di contratto mentre Marotta vorrebbe rivoluzionare quasi tutto, Conte in primis. Non è detto che Wanda Nara non voglia fare buon viso a cattivo gioco, prima di un'altra tempesta, stavolta estiva, per forzare un addio a cifre ben inferiori della clausola di 110 milioni di euro, francamente fuori mercato ora.