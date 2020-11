L'investitura di Cambiasso: "Valverde uno dei migliori. In campo fa proprio ciò che ti aspetti"

Importante investimento, quello fatto da Esteban Cambiasso a Sky nei confronti di Federico Valverde, centrocampista del Real Madrid titolare stasera con l’Inter e più in generale grande rivelazione di questo avvio di stagione dei Blancos: “E’ uno dei centrocampisti più completi che vedo in giro. 22 anni per un uruguayano vuol dire essere giocatore fatto e completo, o lo sei o è difficile che tu lo diventi. Mi piace perché riesce a fare tutto ciò che ti immagini possa succedere in campo. Magari non ha colpi di genio, ma cambia, accelera, fa tutto”.

