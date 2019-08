L'investitura di Elkann: "Sarri per continuare a vincere, è l'obiettivo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'investitura di John Elkann è di quelle importanti. Parla di Maurizio Sarri, nuovo tecnico della Juventus. "E' bello essere qui con Andrea (Agnelli, ndr), on la famiglia e con la Juventus. Si capisce cosa sia la Juve da qui. E' bello anche per Sarri sentirsi a casa in questo ambiente, per vedere la Juventus del futuro. Oggi siamo qui per festeggiare la Juve del passato, che ha vinto tanto, e soprattutto la Juve del futuro", riporta Tuttosport.com.

Su Sarri. "Non c'è mai stata opposizione tra vincere e giocare bene. Sono certo che Sarri lo saprà interpretare al meglio, l'importante è che si senta a casa. E' contento dell'ambiente, del mercato e degli acquisti. L'obiettivo è prima di tutto quello di vincere e noi, insieme a tifosi, abbiamo tutte l'intenzione di continuare a farlo".