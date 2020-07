L'involuzione di Chiesa, il prezzo di Sane e 70 milioni fuori mercato. Quanto vale adesso?

Federico Chiesa ha segnato 6 reti in questo campionato, uno in meno di Domenico Criscito, due in meno di Robin Gosens e gli stessi di Aleksandr Kolarov. Per Federico Chiesa, ragazzo da prima pagina, la Fiorentina continua a chiedere 70 milioni di euro: l'Inter si è seduta al tavolo della trattativa, ha ascoltato la richiesta della proprietà viola, ha ringraziato, si è alzata e non ha più chiamato. Federico Chiesa vale davvero 70 milioni di euro? Le stime del CIES dicono che il prezzo dell'attaccante ventiduenne sono tra i 30 e i 40 milioni di euro. Transfermarkt stima invece il giocatore della Fiorentina 48 milioni di euro. Il portale specializzato ha portato, nella storia del calciatore, il suo prezzo al massimo a 60 milioni ma il crollo del cartellino, nonostante un'età in cui le valutazioni salgono alle stelle, è indicativa dell'involuzione del percorso di Federico Chiesa.

Quanto vale Chiesa? Leroy Sané, stella del Manchester City, pur reduce da un infortunio, è stato pagato dal Bayern Monaco circa 50 milioni più 10 di bonus. Il Sassuolo sta rifiutando proposte da 25 milioni per Jeremie Boga ma a 30 potrebbe farlo partire. I portali come metro di paragone suggeriscono David Neres dell'Ajax, valutato tra i 30 e i 40 milioni di euro. In Serie A, invece, Cengiz Under: la richiesta della Roma per il turco sarebbe tra i 25 e i 30 milioni di euro e i siti specializzati lo affiancano a Chiesa per tipologia e target di calciatore sul mercato. Come può allora, coi prezzi attuali e in virtù di questo rendimento, valere 70 milioni Federico Chiesa? Ha ragione il ds Daniele Pradè quando, come fatto ieri sera, chiede ai giocatori di dimostrare prezzo e doti sul campo e non solo sui titoli. Perché per adesso, Chiesa ha segnato un gol in meno di Criscito, due di Gosens e gli stessi di Kolarov.