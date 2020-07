L'ironia del destino: Juric potrebbe condannare il suo Genoa alla retrocessione

Reazione doveva essere, e reazione è stata. Poco importa che si trattasse di un match ininfluente per la classifica e per gli obiettivi delle due squadre: occorreva un segnale deciso, inequivocabile, dopo la scoppola contro la Lazio. E la sfida alla SPAL ha restituito ai suoi tifosi l'Hellas pimpante e famelico di questa stagione. Certo, il tutto va soppesato tenendo conto del valore e delle motivazioni dell'avversario, ma una risposta così decisa a livello mentale non era per nulla scontata.

Il rischio era quello di concludere in calando, macchiando un po' la marcia quasi trionfale che ha contraddistinto questa annata. Ma la squadra, ancora una volta, ha raccolto il monito a non gettare la spugna del suo allenatore, e ha arricchito ulteriormente il bottino di punti in classifica. Sono quarantanove, adesso, con ancora un turno di campionato residuo: uno score straordinario, che lascia aperta la possibilità di sfondare il muro dei cinquanta al gong finale.

È stata la serata di Samuel Di Carmine, autore di una doppietta che gli ha consentito di portarsi a otto centri in classifica marcatori. Ma è stato soprattutto il congedo agrodolce dal Bentegodi di Giampaolo Pazzini, un monumento di questa società. Il gol non è arrivato, ma poco importa. Anche perché domenica, in quello che sarà davvero il suo canto del cigno in maglia gialloblù, avrà l'ultima occasione di rifarsi. Quasi venti minuti quantificano le coordinate temporali della passerella concessagli da Juric. Proprio quel Juric col quale ha dovuto costruire da zero un rapporto quasi conflittuale ad inizio stagione. Qualche dichiarazione del croato mal digerita dal Pazzo, poi un chiarimento spartiacque, da cui ha preso quota la stagione del centravanti. "Da lì è nato un rapporto più sincero", ha spiegato nella conferenza d'addio l'ex Milan.

E ora l'ultimo atto col Genoa. Talvolta gli intrecci imposti dal destino sono tanto beffardi quanto sorprendenti. Juric - e non solo: basti pensare ai vari Lazovic e Gunter - contro il suo passato, con licenza d'infliggere la peggiore delle pene. Perché se il Grifone dovesse capitolare contro i veneti, e il Lecce dovesse vincere col Parma, si materializzerebbe un sorpasso all'ultima curva da film, che condannerebbe i liguri alla retrocessione in cadetteria. Chissà cosa ne pensa l'uomo di Spalato. Che intanto può godersi il dodicesimo successo stagionale.