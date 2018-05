L'irripetibile caso De Vrij. Nemmeno in un giallo di Agatha Christie

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefan De Vrij decide di non rinnovare il contratto e di andare a giocare nell'Inter. Prima di cambiare squadra, però, deve giocare un'ultima partita. E' una gara contro la sua futura squadra, che è in lotta con quella in cui gioca attualmente per lo stesso obiettivo: la Champions League. Una gara che per entrambe vale l'intera stagione

Quello che sembra l'incipit della sceneggiatura di un film giallo è situazione più che reale. Stefan De Vrij si trova in una situazione degna dei migliori giallisti, una situazione che non trova precedenti proprio perché eccezionale.

"Qualcuno ha giocato sporco", ha detto il ds Igli Tare prima della sfida contro il Crotone. Un chiaro riferimento all'Inter, alla notizia della firma di De Vrij con i nerazzurri prima del rush finale. Ma anche in virtù del 2-2 maturato allo Scida quella mossa resta un fattore che può determinare la corsa al quarto posto.

E quindi cosa fare adesso? Tutto è nelle mani di Simone Inzaghi, che alla luce delle ultime dichiarazioni sembra intenzionato a escludere De Vrij per far spazio a Luiz Felipe e Wallace dal primo minuto. Non proprio la stessa cosa.