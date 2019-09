© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso della lunga intervista concessa a DAZN l'attaccante del Brescia Mario Balotelli ha parlato del suo prossimo rientro in campo, contro la Juventus, dopo le 4 giornate di squalifica. E Supermario non perde tempo, scaldando subito la gara rispondendo ad una domanda sulla sua eventuale esaltazione nell'affrontare CR7: "No, non mi interessa proprio. E' un grande campione, lui e Messi sono i due giocatori più forti al mondo e sarà bello giocare contro di lui, ma non mi esalta. Per me è veramente una partita come tutte le altre in cui cercherò di segnare proprio come farò nelle altre".