L'Italia, Balo e le due accoglienze dell'Allianz: fischi e applausi a Nizza

Fonte: dal nostro inviato

Seconda amichevole da commissario tecnico per Roberto Mancini che dopo aver battuto la non irresistibile Arabia Saudita a San Gallo questa sera proverà a mettere i bastoni tra le ruote alla Francia, a due settimane dall'inizio dei Mondiali che vedranno i transalpini sicuri protagonisti. Al momento dell'ingresso in campo degli azzurri per il riscaldamento il pubblico di casa ha accolto Bonucci e compagni con dei sonori fischi, segno che nonostante l'Italia non si sia qualificata per la Russia la rivalità resta sempre molto accesa tra le due Nazionali.

I quasi 34.000 dell'Allianz Riviera non sono però rimasti impassibili davanti a Mario Balotelli, idolo da queste parti dopo le ultime due stagioni. Supermario ha segnato 43 gol in 66 partite con la maglia del Nizza e il "suo" pubblico lo ha accolto con un boato e con tantissimi applausi. Da una parte l'Italia e la rivalità con la Francia che durerà per sempre, dall'altra Balotelli e i tifosi, per un amore che difficilmente potrà interrompersi.