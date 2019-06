L'Italia che cambia? Cinque centravanti per una maglia da titolare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In un impianto quasi vuoto, perché lo Spiros Louis avrà 20-25 mila spettatori per questo Grecia-Italia, Roberto Mancini può fare un passo importante, quasi decisivo, per la leadership del girone. Il pareggio fra ellenici e bosniaci, nel secondo turno, dà già il +2 all’Italia, che potrebbe diventare +5 con la Bosnia da affrontare a Torino e i greci che verranno a ottobre, a Roma, per cercare la qualificazione. Difficile pensare a rivoluzioni, ma il dilemma è sull'attaccante: falso nove, con Bernardeschi e Barella in mediana, oppure un centravanti di peso, escludendo uno fra Chiesa o lo stesso Barella?. In porta, causa infortunio di Donnarumma, toccherà cambiare per forza con l’inserimento di Sirigu. Florenzi, Bonucci e Chiellini sono intoccabili, a sinistra Emerson Palmieri ha fatto vedere ottime cose nelle ultime settimane e dovrebbe scendere in campo al posto di Biraghi che oggi, nella rifinitura, è stato costretto a dare forfait a seguito di un infortunio. Doppio play confermato, Jorginho-Verratti, più Barella che dovrebbe giocare più vicino alle punte. L'attacco, appunto, è da capire: nelle amichevoli si sono alternati tutti i cinque centravanti, da Pavoletti a Immobile, mentre Kean è rimasto fuori nell'amichevolina con il Bologna per un problema muscolare. A marzo sarebbe stato il principale candidato alla maglia numero 9, domani può essere tutto diverso.

Probabile formazione: (4-3-3) Sirigu; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Jorginho, Verratti, Barella; Bernardeschi, Kean, Insigne.