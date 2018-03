L'Italia che verrà: i tre candidati ct e le porte aperte per Balotelli

© foto di Federico Gaetano

Mario Balotelli e il futuro azzurro. Il tema della mancata convocazione da parte di Gigi Di Biagio continua a far discutere ma il ruolo di traghettatore dell'ex ct dell'Under 21 non chiude di fatto le porte alla punta in scadenza col Nizza. Ranieri, Mancini, Ancelotti. Cosa hanno detto di Balotelli i tre candidati alla panchina azzurra di Super Mario?

Claudio Ranieri, allenatore Nantes: "Balotelli in azzurro? Io non lo so, però vedendolo qui dico che fa la differenza in Francia. Visto che bisogna trovare il goleador, penso che Mario avrebbe bisogno di fare una prova per dimostrare, o meno, di maturare".

Roberto Mancini, allenatore Zenit San Pietroburgo: "Mario non l’ho seguito molto, ma ho visto che ha segnato tanto. Per il bene che gli voglio, spero che possa ancora togliersi tante soddisfazioni. Ha solo 27 anni. Deve tornare in Nazionale".

Carlo Ancelotti, allenatore (nel 2010): "Un giocatore con questo tipo di carattere, secondo me, si potrebbe trovare meglio rispetto all'Italia, è difficile trovare un giocatore cosi' giovane con queste qualità, anche l'Inghilterra fa fatica a trovare giocatori di questo livello".