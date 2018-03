L'Italia che verrà: il mercato degli undici titolari azzurri di Wembley

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Undici titolari, con l'unico dubbio tra Andrea Belotti e Ciro Immobile. Undici giocatori che sfideranno stasera l'Inghilterra nell'Italia di Gigi Di Biagio ma, in pratica, quasi altrettanti casi di mercato pronti per l'estate.

Gianluigi Donnarumma E' certamente il caso più spinoso. "Spero che il prossimo anno giochi Reina nel Milan", dice l'agente Raiola. Il futuro può essere altrove: il PSG è in pole, tra le altre ipotesi c'è anche il Real Madrid.

Alessandro Florenzi Balla il rinnovo: le sirene mercato non mancano, da mezza Europa. La Roma vuole blindarlo, la firma però ancora non è arrivata e il contratto è in scadenza nel 2019.

Leonardo Bonucci Simbolo del nuovo corso Milan, ha già su di sè le sirene delle grandi d'Europa come la scorsa estate. La sensazione è che sarà baluardo del futuro rossonero ma le pretendenti non mancano.

Daniele Rugani Alla Juventus è per adesso solo alternativa. La carta d'identità dei senatori avanza ma lo spazio è solo a sprazzi. L'Arsenal e la Premier League lo aspetterebbero a braccia (e portafogli) aperti.

Matteo Darmian E' in uscita dal Manchester United. Possibie e probabile il ritorno in Italia: c'è con forza la Juventus, tra le ipotesi anche la Roma.

Marco Parolo A 33 anni, la sensazione è che possa chiudere davvero la carriera con la Lazio di cui è simbolo e perno del centrocampo di Simone Inzaghi.

Jorginho Lui o Diawara: uno partirà, con Torreira in arrivo dalla Sampdoria. E' il maggior indiziato con la Premier League, tra le due di Manchester e il Liverpool, maggiori pretendenti.

Lorenzo Pellegrini La clausola sul contratto 'spaventa' la Roma che punta a rinnovare l'accordo aumentando la rescissione. La Juventus è la formazione che si sta già muovendo per prenderlo in estate.

Antonio Candreva E' uno dei senatori di questa Italia e pure dell'Inter. Occhio a Conte: l'ex ct lo ha sempre voluto, in estate potrebbe anche lasciare Milano per raggiungere il quasi ex allenatore del Chelsea.

Andrea Belotti Non costa più 100 milioni ma il futuro sarà altrove, lontano da Torino. Obiettivo fallito del Milan in estate, i rossoneri torneranno alla carica da giugno.

Lorenzo Insigne L'ingresso paventato nella scuderia Raiola scuote il futuro del trequartista azzurro. Per adesso non si sta muovendo, visto il rinnovo con cui De Laurentiis lo ha blindato ma le offerte milionarie non sono da escludere.