L'Italia che verrà: riparte da Donnarumma ma i numeri dicono Perin

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' ufficialmente iniziato il dopo Gianluigi Buffon per quanto riguarda l'Italia. Gigi Di Biagio ha scelto Gianluigi Donnarumma per la gara di questa sera, "ma Mattia Perin mi ha messo in difficoltà", ha ricordato il traghettatore azzurro nelle parole riportate oggi da La Gazzetta dello Sport che fa il contronto stagionale tra i due portieri. Stesse presenze e minuti per i numeri uno di Milan e Genoa, 28 e 2520', Donnarumma ha preso 29 gol mentre Perin 25, entrambi a 10 partite senza subire gol. 100 le parate del rossoblù, 67 quelle di Gigio, nessun rigore neutralizzato. Meglio Perin anche negli altri numeri: 2 uscite a vuoto e 3 errori che hanno causato un gol per Donnarumma, a 0 invece il genoano.