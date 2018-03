L'Italia che verrà: troppi over 30 in vista del Qatar

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il nuovo corso di un commissario tecnico è, al netto dei traghettatori, quello di un progetto quadriennale. Serve dare uno sguardo all'Italia che verrà in ottica Qatar 2022, dunque e alla carta d'identità verso il Mondiale d'Inverno dei convocati per capire chi potrà far parte di quel progetto e chi, forse, sarà troppo in avanti con gli anni. Dando uno sguardo alle ultime convocazioni di Gigi Di Biagio, non saranno pochi gli over 30 tra gli azzurri nell'eventuale Mondiale qatariota.

Over 30 tra i convocati azzurri: Buffon (44), Darmian (32), Ogbonna (33), Bonucci (34), Candreva (35), Bonaventura (32), Jorginho (30), Parolo (37), Florenzi (31), Insigne (30), Immobile (32).

Over 30 tra chi non è in lista: Chiellini (37), Inglese (30), Eder (35).

La sensazione è che, dunque, alcuni di questi non faranno parte dell'Italia che verrà. Buffon su tutti ma anche Candreva e Parolo rischiano di non far parte del nuovo corso azzurro considerate le Primavere che avranno in vista del Qatar. Darmian, Bonaventura, Florenzi e Immobile possono essere all'apice di una carriera che ancora non hanno toccato, sembra in crescita ulteriore e dunque non ci sono dubbi su Jorginho e Insigne. Le 'eccezioni' possono essere Bonucci e Chiellini, perché storiche colonne della miglior difesa d'Italia e forse imprescindibili poiché al netto di Rugani, Romagnoli e Caldara, manca la generazione di mezzo.