L'Italia chiude il primo set: 6-0 al Liechtenstein, doppietta di Quagliarella

Tutto facile per i ragazzi di Mancini che liquidano la pratica già nel primo tempo e poi amministrano nella ripresa. I gol di Sensi, Verratti, Quagliarella - due - Kean e Pavoletti

LE FORMAZIONI - Altro che tre o quattro cambi, Mancini ne cambia sette, inserendo anche il proprio omologo, difensore dell'Atalanta. Il primo cambio è però Salvatore Sirigu, al posto di Donnarumma, poi Romagnoli e Spinazzola. Sensi a metà campo, Politano e Quagliarella davanti. Il 4-4-2 del Liechtenstein è scolastico, per cercare di limitare i danni, con capitan Polverino che saluta tutti gli azzurri.

TUTTO MOLTO SEMPLICE - Il copione sembra già scritto, con l'Italia che tiene il campo, senza nemmeno troppa difficoltà. Il dato statistico è però singolare: il Liechtenstein riesce laddove la Finlandia aveva fallito, guadagnando un corner. La differenza è però esagerata e si vede al diciassettesimo, quando Spinazzola fa ammattire Sele e poi dipinge una pennellata che Sensi, di testa, infila in rete. Non solo, perché i giocatori italiani vanno al doppio, Verratti al trentaduesimo trova la serpentina e poi pesca l'angolino, senza esultare.

NELLA STORIA - A esultare ci pensa Fabio Quagliarella, perché diventa il più vecchio goleador della Nazionale. Al trentacinquesimo, dopo un batti e ribatti, Hasler colpisce il pallone con la mano. Sul dischtto si presenta il sampdoria che, scaricando centralmente, non sbaglia. Il primo tempo non finisce qui, perché nell'unico minuto di recupero Kaufmann devia la conclusione di Verratti con il braccio, prendendosi il rosso: dagli undici metri Quagliarella bissa, stavolta incrociando. Nel mezzo una traversa di Kean su deviazione di Buchel.

FESTA ANCHE PER KEAN E PAVOLETTI- Mancini inserisce Zaniolo, che vuole trovare il suo primo gol in azzurro a tutti i costi, ma a esultare è Moise Kean, su assist di Quagliarella. Un'azione che mette in evidenza la differenza tattica delle due squadre, soprattutto quando il Liechtenstein è in 10, con Spinazzola ancora una volta a divertirsi sulla sinistra e centrare, il sampdoria a fare ponte e Kean a inzuccare da due passi. Poi il tappeto rosso per Quagliarella, sostituito da Pavoletti: il centravanti del Cagliari tocca il primo pallone e chiama all'intervento Buchel, sul rimbalzo butta il secondo in rete: 6-0.

ITALIA-LIECHTENSTEIN 6-0

Marcatori: 17' Sensi, 32' Verratti, 36' Quagliarella, 45' Quagliarella, 69' Kean, 76 Pavoletti.

Italia (4-3-3)

Sirigu; Mancini, Bonucci (dal 79' Izzo), Romagnoli, Spinazzola; Sensi, Jorginho (dal 57' Zaniolo), Verratti; Politano, Quagliarella (dal 73' Pavoletti), Kean.

Liechtenstein (4-4-2)

Buchel; Wolfinger, Kaufmann, Hoper, Gioppel; Sele (dal 46' Malin), Polverino, Wieser, Kuhne (dal 68' Meier); Hasler, Salanovic (dall'82 Buchel).