L'Italia debutta in Nations League. E Mancini sarà costretto a convocare gli interisti in vacanza

La prossima settimana Roberto Mancini - sottolinea oggi il Corriere dello Sport - riporterà alla ribalta la sua Nazionale, inghiottita dal lockdown prima e rimandata a settembre dopo lo slittamento di Euro 2020 al prossimo giugno. Mercoledì 26 agosto è infatti prevista la sua prima chiamata della nuova stagione che in pratica sarà aperta proprio dall’Italia. Il 4 settembre a Firenze, infatti, gli azzurri inizieranno il cammino nella seconda edizione della Nations League, affrontando al Franchi (dopo 5 anni), a porte chiuse, la Bosnia Erzegovina.

Particolari, ovviamente, saranno anche le modalità di scelta di Mancini. Il ct - si legge - infatti non potrà fare a meno di chiamare giocatori nella migliore delle ipotesi al lavoro da qualche giorno se non addirittura ancora o appena andati in vacanza. Sarà il caso degli interisti, che domani si giocheranno l’Europa League contro il Siviglia o quello di Verratti, in corsa con il PSG per la Champions.

Così sabato 29 agosto la Nazionale si radunerà a Firenze, più o meno nelle ore in cui si saranno appena aperti tutti i ritiri delle squadre della prossima serie A (all’appello mancheranno solo l’Atalanta dell’azzurrabile Caldara e appunto i nerazzurri di Conte).