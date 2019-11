L'Italia demolisce l'Armenia: è 4-0 al 45', doppio Immobile

Fonte: Dall'inviato al Renzo Barbera, Palermo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un tempo e il dieci su dieci è già in ghiaccio, servito dagli azzurri con un poker che non ammette grosse repliche, più tante altre occasioni non concretizzate per pochissimo. L'Armenia ridotto a sparring partner dopo che, all'andata a Yerevan, c'era stato qualche problema di troppo a piegarne la resistenza.

Dura solo nove minuti la gara a Palermo, perché gli uomini di Roberto Mancini, dopo avere preso le misure con i guantoni di Sirigu su Babayan, trovano praticamente subito la via della rete. Chiesa dalla sinistra centra per Immobile che, tutto, suolo, appoggia in porta con la testa. Neanche il tempo di pensare e Immobile pesca Zaniolo che, sulla corsa, non viene contenuto dagli avversari e deposita in rete.

L'Armenia si sacrifica, consegnandosi all'Italia con la difesa alta. Immobile va a nozze con le praterie lasciate dagli avversari ma, prima di terzo e quarto gol, Bonucci regala l'occasione a Karapetyan che è bravo nel pallonetto, ma alla fine guadagna solo una traversa. Lo stesso difensore juventino, da buon quaterback, infila per Barella sul 3-0, mentre Immobile viene innescato da un lancio illuminante - alla Totti - di Zaniolo. A questi vanno aggiunti i pali di Chiesa e Immobile.