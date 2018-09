L'Italia di Mancini: 31 convocati, 9 in gol e 48 reti. La nostalgia di un nove

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il miglior marcatore dell'Italia di Roberto Mancini è Mario Balotelli che, in carriera, ha siglato 14 reti azzurre. E' l'unico in doppia cifra, se escludiamo i 21 di Daniele De Rossi che per adesso ha dato il suo addio alla Nazionale. Poi il grande vuoto. Il secondo è Giorgio Chiellini a 8 marcature e questo racconta quanto a questi Azzurri manchi un grande goleador. Ciro Immobile, che non è un imberbe ma un ventottenne, ne ha fatti 7, gli stessi di Antonio Candreva. A 6 c'è Leonardo Bonucci, altro difensore. Solo a 5 c'è Andrea Belotti, a 4 Lorenzo Insigne. E' una crisi endemica del calcio italiano, quella dell'assenza di un nove. Degli ultimi convocati, in rete sono andati solo Simone Zaza, due volte, poi a uno Jorginho e Federico Bernardeschi. Il fatto che su trentuno convocati, includendo i tre portieri e pure Pietro Pellegri che poi ha lasciato Coverciano perché infortunato, abbiano finora segnato in azzurro soltanto in 9 per la pochezza di 48 reti totali, racconta tutto. Roberto Baggio e Alessandro Del Piero sono a 27 a testa in carriera, Filippo Inzaghi a 25, Christian Vieri a 23, Alberto Gilardino a 19, Luca Toni a 16. Nesssuno come loro, giusto per citare i tempi recenti. Giusto per raccontare perché questa Italia non segni. Non vinca. Non sia andata al Mondiale e abbia perso anche ieri contro il Portogallo.