L'Italia di Mancini apre la stagione. Il 4 settembre la Nations League in "condizioni eccezionali"

Una convocazione mai vista per le circostanze contingenti che la condizionano, figlia di un periodo accidentato dalla pandemia che si sta riaffacciando anche nel calcio nostrano. La prossima settimana Roberto Mancini - sottolinea oggi il Corriere dello Sport - riporterà alla ribalta la sua Nazionale, inghiottita dal lockdown prima e rimandata a settembre dopo lo slittamento di Euro 2020 al prossimo giugno. Mercoledì 26 agosto è infatti prevista la sua prima chiamata della nuova stagione che in pratica sarà aperta proprio dall’Italia.

Il 4 settembre a Firenze, infatti, gli azzurri inizieranno il cammino nella seconda edizione della Nations League, affrontando al Franchi (dopo 5 anni), a porte chiuse, la Bosnia Erzegovina. A seguire, il 7, sarà la volta di Olanda-Italia, ad Amsterdam (raggiunta il 6 partendo dall’Aeroporto di Venezia, sponsor federale). Questo doppio impegno sarà preparato in condizioni eccezionali, con il Centro Tecnico di Coverciano protetto da un protocollo sanitario rigoroso, con tre serie di test sierologici (il primo all’arrivo, gli altri due a 48 ore dalle partite, preceduti, il 28 agosto, da quelli allo staff), come eccezionali saranno le modalità del lavoro sul campo (coi preparatori alle prese con un panorama atletico mai visto in precedenza in azzurro) e prima ancora quelle delle scelte del ct.