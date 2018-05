L'Italia di Mancini. Il rilancio di Berardi, al bivio della carriera

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Abbiamo forse caricato Domenico Berardi, che ha sempre vissuto nella provincia dalla sua Cosenza prima a Sassuolo poi, di eccessive pressioni. La disfida mediatica con Giampiero Ventura sulla sua mancata convocazione, quando viveva il momento di massima gloria, è stato l'apice di una carriera giovane ma ancora al di sotto delle aspettative. Roberto Mancini, novello ct, ha da subito voluto iniettare a Berardi, ventiquattro primavere ad agosto, una dose di fiducia. Nel nuovo ciclo non c'è spazio per i rimpianti passati ma solo per l'ottica del futuro. Berardi ha vissuto un'annata difficile, storta, dove il suo Sassuolo si è salvato allo sprint finale e dove non è stato all'altezza dei fasti d'un tempo. Così, adesso, è a un bivio. La convocazione nei primi trenta di Mancini è la spinta verso la direzione della risalita e, adesso, starà a lui scegliere se continuare a pedalare. Per l'inizio di un'avventura, più che di una Ventura.