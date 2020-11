L'Italia di Mancini non perde da settembre 2018: ventesimo risultato utile consecutivo

Con il successo di questa sera contro l’Estonia, l’Italia ha vinto tre amichevoli consecutive senza subire un gol. Non succedeva, come evidenzia Opta, dal 1994. In generale, sale a 20 gare di fila la striscia di risultati utili conquistata da Roberto Mancini: l’ultima sconfitta è datata 10 settembre 2018, in Nations League contro il Portogallo. 1-0, segnò Andre Silva.