L'Italia di Mancini: quattro gare per riscattare l'anno più buio della storia

© foto di Federico De Luca

Dopo il pareggio contro la Polonia e il ko di ieri contro il Portogallo, restano in calendario, per adesso, quattro sfide per riscattare un 2018 nerissimo per l'Italia di Roberto Mancini. La prima sarà a ottobre: tempo d'amichevole, il 10, contro l'Ucraina del ct Andriy Shevchenko. Ancora due gare di Nations League, il ritorno in Polonia e il Portogallo in casa il 17 novembre, chiuderà l'amichevole contro gli Stati Uniti in programma il 20 novembre.

AMICHEVOLE 10 ottobre: Ucraina-Italia

NATIONS LEAGUE 14 ottobre: Polonia-Italia

NATIONS LEAGUE 17 novembre: Italia-Portogallo

AMICHEVOLE 20 novembre: Italia-Stati Uniti