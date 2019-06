L'Italia dilaga già: con la Grecia è 0-3 con Barella, Insigne e Bonucci

Fonte: Dall'inviato allo Spyros Louis

Dura ventitré minuti la resistenza greca contro l’Italia. Quelli che passano, cioè, dal fischio iniziale dell’arbitro Taylor alla sgroppata di Belotti che, andando via a Manolas, spedisce in mezzo per l’accorrente Barella: tanti i giocatori dentro l’area, con il cagliaritano che a porta vuota deposita in rete. Lo zero a uno, allo Spyros Louis, cambia tutti quanti gli equilibri di una Grecia partita con un astruso 4-5-1, tentando di contenere il possesso palla azzurro, non riuscendoci praticamente mai. Senza punte di ruolo, con Fortounis isolato - pur se l’unico in realtà di livello internazionale - è solo Siovas che spedisce verso Sirigu con un drop centrale. In dieci minuti c’è tempo per raddoppio e zerotré: prima Insigne fa fuori Samaris e con il pennello dipinge l’arcobaleno verso impalo lontano, poi è Bonucci a sfruttare l’ennesimo cross di un Emerson Palmieri in grande spolvero (ma sempre libero), calando il tris.

Poco più di una sgambata del venerdì, almeno dopo il primo gol, per l’undici di Mancini, molto affamato e sempre alla ricerca dell’area di rigore avversaria. Ellenici a dir la verità davvero poca cosa, con la retroguardia centrale che deve sempre scalare sull’italiano più vicino, perdendo così le proprie peculiarità e i punti di riferimento. In uno stadio ammutolito per qualche minuto, nonché vuoto per la grandezza (75 mila, presenti circa 25), l’impressione è che l’Italia non possa far altro che dilagare (ulteriormente).