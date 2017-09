L'Italia non ingrana: 0-0 contro Israele a fine primo tempo

© foto di www.imagephotoagency.it

E' finito 0-0 il primo tempo di Italia-Israele, gara valida per la qualificazione a Russia 2018. Partita piuttosto equilibrata al Mapei Stadium con gli ospiti che hanno concluso in crescendo la frazione e messo in difficoltà la retroguardia azzurra in un paio di circostanze. Nell'unico minuto di recupero, ottima occasione sui piedi di Insigne neutralizzata dal portiere Harush.

In basso il link per la diretta testuale del match.