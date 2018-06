L'Italia non sa più vincere in casa: terzo pareggio, è 1-1 con l'Olanda

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Italia non batte l'Olanda all'Allianz Stadium di Torino. Il gol di Zaza aveva illuso i ragazzi di Roberto Mancini al 67', ma venti minuti dopo è arrivato il pareggio di Nathan Ake, a tre dal termine. Terzo pareggio consecutivo in Italia per gli azzurri, dopo quelli con Macedonia e, nostro malgrado, Svezia.