L'Italia non si ferma: 3-0 al Liechtenstein. Quagliarella nella storia azzurra

L'Italia dilaga e Fabio Quagliarella diventa il calciatore più anziano a segnare un gol con la maglia azzurra. 3-0 dei ragazzi di Mancini sul Liechtenstein, su rigore assegnato per un tocco di mano in area di Hasler. Dal dischetto si presenta il numero 27 della Sampdoria, oggi capitano della Nazionale, che non si fa intimidire dalla storia e spara un missile centrale. Buchel battuto, 3-0 Italia e Quagliarella supera Panucci.