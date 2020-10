L'Italia può dilagare: Caputo sigla il 2-0 al minuto ventitré alla Moldavia

Ancora in gol l'Italia, alla metà del primo tempo. Biraghi sulla sinistra trova un filtrante di alto livello per Caputo che, rientrando dal fuorigioco con un movimento a ricciolo, si trova a tu per tu con il portiere. Da due passi, e con la porta quasi vuota, il centravanti del Sassuolo insacca per il 2-0 alla Moldova.