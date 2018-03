L'Italia ruggisce in Champions dopo 11 anni. Quando la alzò il Milan

© foto di Antonio Vitiello

L’Italia torna a ruggire in Europa e lo fa grazie alla Roma di Eusebio Di Francesco, in grado di emulare la Juventus di Allegri e ribaltare il pronostico nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, eliminando lo Shakhtar Donetsk grazie al decisivo centro di Edin Dzeko. Dal punto "italico", portiamo due squadre ai quarti di finale di Champions League per la prima volta dal 2006/07, un tangibile segnale di un calcio che ha subìto una umiliazione inimmaginabile con l'eliminazione dal Mondiale, ma che più di una volta ha dimostrato di non essere da buttare. A proposito del 2006/2007, in quell’occasione ai quarti andarono sempre Roma e il Milan. Poi la squadra di Ancelotti si portò a casa la settima coppa con la vittoria di misura sul Liverpool di Atene.