L'Italia si diverte con il Liechtenstein: 4-0 a fine primo tempo

L'Italia di Roberto Mancini chiude con una goleada il primo tempo contro il Liechtenstein. Quattro a zero con le reti di Sensi, Verratti e doppietta di Quagliarella, entrambe le reti su rigore, che è diventato il più vecchio marcatore della storia della nazionale italiana. All'ultimo minuto del primo tempo espulsione per Kaufmann per un presunto fallo di mano sulla riga a negare la gioia della doppietta a Verratti.