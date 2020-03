L'Italia si ferma e diventa zona protetta: le reazioni e i titoli dei siti esteri

L’Italia si ferma, col decreto firmato dal presidente del Consiglio dei Ministri che rende tutta Italia ‘zona protetta’. Una notizia presente su quasi tutte le homepage dei siti esteri:

El Mundo - Italia restringe i movimenti in tutto il paese e chiede al popolo che resti in casa per il Coronavirus

BBC - Tutta Italia deve fronteggiare il blocco da Coronavirus

NY Times - L’Italia estende la ‘zona rossa’ all’intero paese

Mundo Deportivo - Coronavirus: sospeso tutto lo sport in Italia fino al 3 aprile

Marca - Ufficiale: la Serie A sospesa per il Coronavirus. Ristretti i movimenti in tutto il paese

The Independent - L’Italia in blocco totale mentre Boris Johnson avverte le persone di prepararsi all’autoisolamento per sintomi lievi

L’Equipe - Tutte le competizionii sospese in Italia

Le Figaro - “60 milioni di italiani messi in quarantena”