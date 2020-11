L'Italia U21 vola all'Europeo. Gravina: "Risultato che ci rende orgogliosi"

Con la doppietta di Scamacca e i gol di Pinamonti e Marchizza la Nazionale Under 21 batte 4-0 il Lussemburgo e ottiene la qualificazione aritmetica alla seconda fase del Campionato Europeo di categoria che si svolgerà dal 24 al 31 marzo 2021 in Ungheria e Slovenia e che vedrà protagoniste, insieme alle nazionali dei due paesi ospitanti, le prime classificate e le cinque migliori seconde dei nove gironi. Un format inedito, con un secondo step prima della fase finale a otto squadre in programma il prossimo giugno.

Missione compiuta quindi per l’Italia di Nicolato, che dopo il bel successo di giovedì in Islanda ha messo in cassaforte primo posto del girone e conseguente qualificazione già nel primo tempo con la doppietta di Scamacca, per poi arrotondare il risultato nella ripresa grazie alle reti di Pinamonti e Marchizza. E così l’ultima partita di mercoledì con la Svezia sarà solo una formalità.

Agli Azzurrini sono arrivati i complimenti del presidente federale Gabriele Gravina: "La qualificazione alla seconda fase dell’Under 21 ci rende molto orgogliosi, ma al di là del risultato sportivo quello che va sottolineato è lo spirito, l’organizzazione e i valori messi in campo dal gruppo di Nicolato, con il quale mi sono già congratulato. Le criticità del momento hanno sottoposto ad uno stress ulteriore i giocatori e lo staff, eppure grazie al lavoro del Club Italia, di tutto lo staff e dell’Under 20, chiamata a sostituire i compagni più grandi in un’occasione decisiva, siamo riusciti a fronteggiare tutte le difficoltà, dimostrando di essere un’unica grande squadra".