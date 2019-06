L'Italia vede Euro2020: rotondo 3-0 alla Grecia ad Atene

Fonte: Dall'inviato allo Spyros Louis, Atene

Trentatré minuti e poi allenamento: l'Italia distrugge una Grecia decisamente mediocre, si porta a più cinque dalla Bosnia e vede già l'Europeo

LE FORMAZIONI - L'Italia si schiera con due novità rispetto alle idee della vigilia: Belotti ha la meglio rispetto a Quagliarella, così come viene sacrificato Bernardeschi sull'altare di Lorenzo Insigne, sulla sinistra. Per il resto Emerson Palmieri gioca a sinistra, dopo l'infortunio di Biraghi, in porta c'è Sirigu e sulla destra Florenzi. Rivoluzione per i padroni di casa della Grecia, soprattutto sull'out sinistro: Kourbelis e Stafylidis per una squadra più difensiva, Kolovos ha la meglio in avanti rispetto a Koulouris.

SORPRESA GRECA - Rispetto al 3-4-1-2 ipotizzato per i padroni di casa, Siovas galleggia sulla linea di metà campo al posto di Zeca, retrocesso sull'out di destra come terzino: questo per dare meno possesso ai palleggiatori italiani e risucchiare il pallone aumentando la densità. L'Italia impiega cinque minuti per farsi vedere dalle parti di Barkas, con una combinazione fra Insigne e Belotti spezzata da una scivolata intelligente di Zeca: l'arbitro non ravvisa la volontarietà nel passaggio all'indietro. Emerson sulla sinistra spinge, il possesso è molto "bianco", colore dell'Italia di stasera.

SEMPRE BARELLA - Come contro la Finlandia, a sbloccare ci pensa il centrocampista del Cagliari, ma a prendersi gran parte del merito è Belotti: il torinista si gioca l'uno contro uno con Manolas che, pur veloce, non riesce a contenerlo. Palla in mezzo per il rimorchio: non ci arriva Insigne, nemmeno Chiesa, mentre Barella sì, evitando anche il salvataggio disperato di Stafylidis: risultato giusto per i valori in campo, ma è la prima vera grande occasione, a metà della prima frazione.

ANCHE INSIGNE E BONUCCI - Al trentesimo la partita sembra in ghiaccio: Chiesa allarga per Insigne che, con lo stop orientato, fa secco un Samaris troppo docile nell'occasione. Così Manolas si ritrova da solo nella morsa di due attaccanti, preferendo non uscire sull'eventuale tiro a giro del napoletano, che arriva puntualmente: Barkas, proteso in tuffo, non ci può arrivare, è 0-2. Tre minuti dopo, su azione d'angolo cortesemente regalata da Barkas, Emerson Palmieri - sempre da solo, crossa per un Bonucci che, di nuca, manda verso l'angolino più lontano. Tre a zero e Spyros Louis completamente ammutolito.

ALLENAMENTO - Così, da lì in poi, non sembra nemmeno una partita che valga tre punti: a parte qualche fiammata, da Barella in senso positivo e Bonucci - ma in senso negativo, perdendo palloni semplici anche davanti alla porta - viene quasi da capire se ci possano essere ulteriori accelerate. Qualcosa la Grecia lo crea, soprattutto perché Fortounis cerca il gol della bandiera da lontano, con Sirigu che risponde presente. Forse c'è anche un rigore, sul prosieguo dell'azione, causato da Chiellini, ma non netto così come visto in presa diretta. Infine Chiesa, dopo un altro bell'assist di Belotti, da dentro l'area piccola sbaglia l'impatto con il pallone, spedendo alto il possibile 0-4. Barkas si guadagna la pagnotta volando su un bel tiro di Florenzi, poi ancora su Insigne. Finisce così 0-3, senza grossi problemi per gli azzurri che ora vedono già la qualificazione a Euro2020.

GRECIA-ITALIA 0-3

Marcatori: 23' Barella, 30' Insigne, 33' Bonucci.

GRECIA (3-4-1-2)

Barkas; Papastathopoulos, Manolas, Siovas; Samaris (dal 77' Bakasetas), Zeca, Kourbelis (dal 45' Siopis), Stafylidis; Fortounis; Masouras, Kolovos (dal 45' Mavrias).

ITALIA (4-3-3)

Sirigu; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson (dal 68' De Sciglio); Verratti (dall'81' Pellegrini), Jorginho, Barella; Chiesa, Belotti (dall'84' Bernardeschi), Insigne.