L'italiano Mattia Agnese vince il premio FIFA Fair Play per aver salvato la vita a un avversario

Il giovane italiano Mattia Agnese ha vinto il FIFA Fair Play Award. Il ragazzo, classe 2003 e militante nella squadra ligure dell'Ospedaletti ha salvato la vita a un avversario caduto a terra privo di sensi dopo un contrasto di gioco. Il suo gesto dal grande valore umano gli è valso questo importante riconoscimento.

🏆 Congratulations Mattia Agnese on winning the FIFA Fair Play Award. While playing for Ospedaletti, the teenager admirably saved the life of an opponent who had lost consciousness following a clash of heads 👏#TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/iGAzEIfpDq

