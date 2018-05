L. Martinez: "Decisiva la Champions per il mio sbarco all'Inter"

Arrivano nuove dichiarazioni dall'Argentina di Lautaro Martinez, neo acquisto dell'Inter. Ospite dei microfoni di Sportia, programma di TycSports, l'oramai ex giocatore del Racing Avellaneda ha dichiarato: "L'Inter si è qualificata per la Champions League e mi vuole subito. La decisione è quella di chiudere il ciclo al Racing e iniziare quello in nerazzurro. La discussione è stata tra le due dirigenze, l'accesso alla Champions ha risolto tutto. La firma? E' stato tutto molto bello. L'arrivo, l'incontro con la gente che ha iniziato a chiamarmi per nome, il che è qualcosa di davvero carino. Devo approfittare di questo affetto per guadagnare fiducia e iniziare nel miglior modo possibile".