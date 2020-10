L'obiettivo Ajer conferma: "C'è stato un forte interesse da parte del Milan"

“C’era un forte interesse del Milan”. Se a dirlo è il diretto interessato, c’è da credergli. Kristoffer Aver, difensore norvegese del Celtic Glasgow, ha commentato le sirene rossonere dell’ultima sessione di mercato: “Ho grande rispetto per il club in cui mi trovo e con il quale ho oltre un anno e mezzo di contratto. Gioco per una squadra che significa tanto per molti tifosi, non ho fretta di andare via”