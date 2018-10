L'obiettivo di Keita: "Voglio entrare nella storia dell'Inter"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato da Le Record, l'attaccante ex Lazio e Monaco Keita Baldé (23) ha parlato del suo presente all’Inter: “Voglio far parte della storia di questo club che è conosciuto a livello mondiale. L’Inter ha segnato la storia del calcio italiano e tutti lo sanno. Voglio essere parte di quella storia. È come con il Senegal, voglio davvero lasciare il mio nome nella storia", le parole del calciatore riportate da Sportmediaset.it.