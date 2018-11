L'occasione di Cutrone. Per la prima volta unica punta in questa stagione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Patrick Cutrone si riprende le chiavi dell'attacco del Milan. L'infortunio di Gonzalo Higuain lo tiene fuori dalla sfida di questa sera a Siviglia con la speranza di averlo recuperato per la Juventus, partita per la quale l'argentino, siamo certi, farà di tutto per esserci.

Al "Benito Villamarìn" si riprende il ruolo di unica punta titolare il numero 63, status acquisito nella scorsa stagione bruciando la concorrenza di Kalinic e André Silva e che ha perduto quest'anno con l'arrivo del Pipita. Non è mai accaduto dall'inizio della stagione di vedere Cutrone partire dall'inizio, se non al fianco del compagno argentino. E quando ci sarebbe stata l'occasione (Dudelange, Empoli) gli infortuni lo hanno tenuto da parte.

Una situazione che ha anche portato ai malumori di un ragazzo consapevole delle sue potenzialità e che ha sofferto le tante panchine, come ha ammesso in conferenza stampa Gattuso. Ben venga il "veleno" dentro, se la rabbia porta a risultati come quelli visti finora: 5 reti segnate in 415', ossia un gol ogni 83'. Numeri impressionanti e non è un caso che il tecnico Quique Setién non abbia dato troppo peso all'assenza proprio di Higuain.

Probabili formazioni:

BETIS (5-3-2): Pau Lopez; Barragan, Mandi, Bartra, Sidnei, Firpo; Carvalho, Canales, Joaquin; Sergio Leon, Sanabria.

MILAN (3-5-1-1): Reina; Zapata, Musacchio, Rodriguez; Borini, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu, Laxalt; Suso; Cutrone.