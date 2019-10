L'occasione persa delle seconde linee: si salva Vavro. Cercasi Jony

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La partita di Celtic Park era un'occasione per questa Lazio di valutare, in un contesto importante, le alternative a disposizione. La notte di Glasgow lascia qualche perplessità sulla panchina con qualche luce e molte ombre.

Fra le note positive Denis Vavro. Lo slovacco è fra i meno colpevoli del ko. Poco considerato in campionato, in Europa League non ha convinto col Cluj e nemmeno col Rennes ha dato indicazioni troppo positive. Lo spostamento al centro della difesa a tre ha portato questa sera a buoni risultati, con alcuni interventi anche notevoli. Non velocissimo, ma bravo a leggere le situazioni oltre ad avere un'importante prestanza fisica. Altra faccia della medaglia rappresentata da Bastos: quasi regala il pareggio in un momento della partita in cui la Lazio ha il pieno controllo. Edouard lo mette in difficoltà per lunghi tratti, infine perde Jullien in occasione del 2-1.

Sulle fasce Jony aveva l'occasione di dimostrare il suo valore: Inzaghi ha ammesso che lo spagnolo ha bisogno di tempo per integrarsi in un nuovo contesto. Questa sera è sembrato il più timido della compagnia. Volenteroso in fase di ripiegamento, non dà il contributo sperato in fase di spinta.

Parolo è stato a lungo un titolare della Lazio, stasera si è giocato male le sue carte: si preoccupa di Edouard perdendo di vista Christie in occasione dell'1-1 e spreca da due passi la palla del secondo vantaggio.

Infine, l'attacco: per l'ennesima volta è chiaro che la presenza di Immobile è necessaria in fase di finalizzazione. Perché Caicedo offre sì un gran lavoro di copertura e generosità per i compagni di squadra (bello l'assist di Immobile), ma alla fine da un attaccante si chiedono i gol. O per lo meno i tiri in porta.