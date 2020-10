L'offerta del Milan per il difensore Mohamed Simakan è di 8 milioni di euro più bonus

Otto milioni di euro più bonus. E' l'offerta, riporta 'L'Equipe', messa sul tavolo dal Milan per Mohamed Simakan, idea last minute per rinforzare la difesa viste le difficoltà riscontrate per Ozan Kabak (si aspetta la risposta definitiva dello Schalke 04) e Antonio Rudiger.

Offerta molto lontana dalla richiesta dello Strasburgo, che vuole 20 milioni di euro.